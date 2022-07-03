Становится прохладнее: температура воздуха в Эстонии продолжит падать

В ночь на понедельник, 4 июля, преимущественно ясная, местами с переменной облачностью, в основном сухая погода. Местами образуется туман. Ветер развернется с западной четверти на северную 1-7, на северном побережье в начале ночи до 10 м/с, после полуночи стихнет. Температура воздуха 9...17, на наветренном побережье до 19°С. Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность осадков больше на островах и на востоке Эстонии. Ветер слабый, неустойчивый, во второй половине дня на островах также юго-западный ветер 5-11 м/с. Во время грозы возможны более сильные порывы ветра. Температура воздуха 22...28°С.

В ночь на вторник небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, вероятность осадков больше на островах и в восточной Эстонии. На востоке Эстонии в начале ночи ветер южной четверти 3-8 м/с, начиная с островов, развернется на юго-западный, западный и усилится 5-10, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12...17, местами 19°С. Днем преимущественно ясно, но местами возможна кучево-дождевая облачность и кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 6-12, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18...23, на востоке страны до 26°С.

В ночь на среду на востоке Эстонии ясная и малооблачная погода, без осадков, на западе - переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11...15, на наветренном побережье до 18°С. Днем переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 18...22°С.