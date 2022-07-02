В воскресенье в Эстонии ожидаются грозовые дожди

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. В западной и центральной Эстонии пройдут грозовые дожди. Ветер в западной Эстонии западной четверти 4-9, на побережье порывами до 13 м/с, на востоке страны ветер южной четверти, под утро развернется к западной четверти 2-7 м/с. Во время грозы ветер сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 16...21°С