В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность. В западной и центральной Эстонии пройдут грозовые дожди. Ветер в западной Эстонии западной четверти 4-9, на побережье порывами до 13 м/с, на востоке страны ветер южной четверти, под утро развернется к западной четверти 2-7 м/с. Во время грозы ветер сильный, порывистый. Температура воздуха ночью 16...21°С
В воскресенье в Эстонии ожидаются грозовые дожди
В воскресенье днем на западе Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. По востоку страны – облачно с прояснениями, местами пройдут грозовые дожди. К вечеру облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер западной четверти 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, на востоке Эстонии во время грозы ветер сильный и порывистый. Температура воздуха днем 22...28°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер южной четверти, утром развернется к западной четверти 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,6 м. Преимущественно без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха ночью 19..21°C.
В воскресенье днем в Причудье ветер западной четверти 3-8 м/с, во время грозы ветер сильный, порывистый. Высота волны 0,3-0,8 м. Пройдет грозовой дождь. Видимость умеренная, в осадках ухудшится. Температура воздуха днем 23..25°C.