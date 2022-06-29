Фото и видео ⟩ Латвию затопило: ливни с грозой надвигаются и на Эстонию

В среду, 29 июня, местами в Латвии бушуют дожди и грозы. В соцсетях уже появились первые фото и видео грозы.

По данным Службы погоды Эстонии, во многих местах нашей страны ожидается сегодня кратковременный дождь и гроза. Во время грозы сильные заряды дождя, возможен также град. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, порывами до 12 м/с, на островах ветер слабый, переменных направлений, во время грозы ветер сильный, порывистый. Температура воздуха 28..32, на наветренном побережье и при дожде до 22°С.