Экстремальная жара сохранится в Эстонии до конца недели

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер восточных направлений, 1-6 м/с, на северном побережье до 9 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на Сааремаа возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 4-9 м/с, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью 16-20, на северо-востоке страны местами 13 градусов тепла, днем 26-31, на открытом ветру морском побережье до 23 градусов тепла.

В ночь на пятницу ясная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 1-7 м/с. Днем ожидается солнечная погода. Ветер восточных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, на островах и побережье до 21 градуса тепла, днем 28-32, на побережье местами ниже 25 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается малооблачная погода без осадков, на островах возможна облачность и кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, 2-8 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе страны возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южных направлений, на северном побережье восточный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 28-32, на побережье ниже 25 градусов тепла.