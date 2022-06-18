Сб, 18.06.2022
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В воскресеье в Эстонии будет по-прежнему облачно

prognoz.ee
В воскресеье в Эстонии будет по-прежнему облачно
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Дождевые облака
Дождевые облака Фото: Elmo Riig / Sakala

В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность.

В начале ночи во многих местах дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный, на островах утром западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем сохранится небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, северо-западный 6-12, порывами 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..20°С

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