В ночь на воскресенье в Эстонии ожидается переменная облачность.
В воскресеье в Эстонии будет по-прежнему облачно
В воскресеье в Эстонии будет по-прежнему облачно
В начале ночи во многих местах дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный, на островах утром западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем сохранится небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно западный, северо-западный 6-12, порывами 14, на северном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..20°С