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Эстонское лето во всей красе: четверг выдастся прохладным, местами дожди

prognoz.ee
Эстонское лето во всей красе: четверг выдастся прохладным, местами дожди
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Летний Тарту.
Летний Тарту. Фото: Sille Annuk

В ночь на четверг в Эстонии ожидается ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С

Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами 15°С.

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