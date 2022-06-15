В ночь на четверг в Эстонии ожидается ясная погода или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 8..13°С
Эстонское лето во всей красе: четверг выдастся прохладным, местами дожди
Эстонское лето во всей красе: четверг выдастся прохладным, местами дожди
Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами 15°С.