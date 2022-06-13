На северо-западе Эстонии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,3 балла произошло в 6:10 утра на глубине около четырех километров, сообщила старший геолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу.

Землетрясение зафиксировано финско-эстонской системой сейсмического мониторинга, установившей место события 59,286° с.ш., 23,757° в.д. (в эстонской системе координат X:6571999, Y:486150). Глубина оценена примерно в четыре километра, что соответствует глубине землетрясений, наблюдавшихся на северо-западе Эстонии в последнее десятилетие.

«В условиях Эстонии магнитуда 2,3 балла уже значительна. Местные жители могут заметить землетрясение такой магнитуды, однако повреждений зданий и сооружений не ожидается», – сказала Соосалу.

Исторически Северо-Западная Эстония является наиболее сейсмически активным регионом нашей страны. Нынешнее землетрясение произошло примерно в 20 километрах от эпицентра крупнейшего в истории землетрясения в Эстонии в 4,5 балла Осмуссааре 25 октября 1976 года (59,26° с.ш., 23,39° в.д.).