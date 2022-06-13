Вторник в Эстонии омрачат сильные дожди

Днем на западе Эстонии небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. На востоке Эстонии более облачно, местами дождь, на юго-востоке осадки могут быть сильными. Ветер с западных направлений повернет на северные 3-9, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 13..19, в западной Эстонии до 22°С.