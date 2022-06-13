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Вторник в Эстонии омрачат сильные дожди

prognoz.ee
Вторник в Эстонии омрачат сильные дожди
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Радуга.
Радуга. Фото: Marianne Loorents

В ночь на вторник в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. В начале ночи кое-где возможен кратковременный дождь. Местами туман. Ветер переменный направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем на западе Эстонии небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. На востоке Эстонии более облачно, местами дождь, на юго-востоке осадки могут быть сильными. Ветер с западных направлений повернет на северные 3-9, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 13..19, в западной Эстонии до 22°С.

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