Выше 20 градусов, но дождливо: какая погода будет на следующей неделе?

В ночь на понедельник небольшая и переменная облачность. Кое-где кратковременный дождь. Местами образуется туман. Ветер западных направлений 2-7, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 8..13°С. Днем, 13 июня, переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, гроза, осадки могут быть сильными Ветер западных направлений 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 15..21°С.

В ночь на вторник небольшая и переменная облачность. В начале ночи кое-где возможен кратковременный дождь. Местами туман. Ветер переменный направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 7..13°С. Днем на западе Эстонии небольшая и переменная облачность, местами кратковременный дождь. На востоке Эстонии более облачно, местами дождь, на юго-востоке осадки могут быть сильными. Ветер с западных направлений повернёт на северные 3-9,порывы до 12 м/с. Температура воздуха 13..19,в западной Эстонии до 22°С.

В ночь на среду на западе Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. На востоке Эстонии более облачно, во многих местах дождь, местами осадки могут быть сильными. Ветер западный, северо-западный 3-10,на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 9..13°С. Днем на западе Эстонии ясно или малооблачно, в основном без осадков. На востоке Эстонии более облачно, во многих местах дождь, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 6-12, порывы 15 на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 14..21°С.