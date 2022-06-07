Готовьтесь! Завтра в Эстонию придет настоящая жара

В ночь на среду в западной Эстонии облачность уплотнится и во многих местах пойдет дождь, утром местами возможна гроза. В восточной Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, утром на островах западной Эстонии ветер южных направлений 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 9..15°С.