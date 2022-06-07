В ночь на среду в западной Эстонии облачность уплотнится и во многих местах пойдет дождь, утром местами возможна гроза. В восточной Эстонии переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти, утром на островах западной Эстонии ветер южных направлений 2-8, на побережье порывами 11 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Готовьтесь! Завтра в Эстонию придет настоящая жара
Готовьтесь! Завтра в Эстонию придет настоящая жара
Днем облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, возможна гроза. Ветер южных направлений 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха в западной Эстонии 15..20, на побережье местами 13, в восточной Эстонии 19..25°С.