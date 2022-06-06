Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Во вторник погода порадует теплом: местами до 23°C

prognoz.ee
Во вторник погода порадует теплом: местами до 23°C
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пляж Пирита.
Пляж Пирита. Фото: Konstantin Sednev

В ночь на вторник в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, на островах восточный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 11°C.

Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня на островах ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье 14°C.

Ключевые слова
Новости погоды
Наверх