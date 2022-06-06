В ночь на вторник в Эстонии будет ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6, на островах восточный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 11°C.
Во вторник погода порадует теплом: местами до 23°C
Во вторник погода порадует теплом: местами до 23°C
Днем небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня на островах ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23, на наветренном побережье 14°C.