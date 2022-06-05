На следующей неделе ожидается до 25 градусов тепла

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/с, на побережье порывами 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений 2-7, во второй половине дня на северном побережье северо-западный и западный, порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью 7-11 градусов тепла, днем 16-21, на побережье 13 градусов тепла.

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с, на побережье Вирумаа около полуночи северо-западный, 4-9 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, на островах после полудня юго-восточный и южный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11 градусов тепла, днем 18-23, на побережье 14 градусов тепла.