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На следующей неделе ожидается до 25 градусов тепла

BNS
На следующей неделе ожидается до 25 градусов тепла
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Лето.
Лето. Фото: Konstantin Sednev

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха станет летней и в среду поднимется до 25 градусов тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на востоке страны возможны кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7 м/с, на побережье порывами 10 м/сек. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений 2-7, во второй половине дня на северном побережье северо-западный и западный, порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью 7-11 градусов тепла, днем 16-21, на побережье 13 градусов тепла.

В ночь на вторник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с, на побережье Вирумаа около полуночи северо-западный, 4-9 м/с. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, на островах после полудня юго-восточный и южный, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 11 градусов тепла, днем 18-23, на побережье 14 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на островах и западном побережье материка возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, 2-8, на островах и побережье порывами 11 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на западе страны до 14 градусов тепла, днем на западе страны 14-19, в Центральной и Восточной Эстонии 20-25 градусов тепла.

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