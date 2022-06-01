В ночь на четверг, 2 июня, облачность уплотнится. Зона осадков распространится по Эстонии в северном направлении, местами осадки будут сильными и возможна гроза. Ветер восточной четверти 4-10, на побережье порывами 14 м/с, после полуночи в районе Рижского залива до 16 м/с, утром ветер развернется к южному, юго-западному направлению и усилится до 6-12, над Рижским заливом до 18 м/с. Температура воздуха 8...13°С.
В четверг в Эстонии пройдут дожди, местами с грозой
В четверг в Эстонии пройдут дожди, местами с грозой
Днем будет преимущественно облачно. Пройдет дождь, местами гроза. Ветер в материковой части повернет с восточного и юго-восточного к южному и юго-западному 6-11, порывы 15, на островах в первой половине дня ветер северной четверти, во второй половине повернет к юго-западному 5-10, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Ключевые слова