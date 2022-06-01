В четверг в Эстонии пройдут дожди, местами с грозой

В ночь на четверг, 2 июня, облачность уплотнится. Зона осадков распространится по Эстонии в северном направлении, местами осадки будут сильными и возможна гроза. Ветер восточной четверти 4-10, на побережье порывами 14 м/с, после полуночи в районе Рижского залива до 16 м/с, утром ветер развернется к южному, юго-западному направлению и усилится до 6-12, над Рижским заливом до 18 м/с. Температура воздуха 8...13°С.