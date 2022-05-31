Июнь в Эстонии начнется с дождей и гроз

В ночь на среду, 1 июня, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза. После полуночи осадки, начиная с юго-востока, прекратятся и погода повсеместно улучшится. Ветер южных направлений 6-12, на побережье порывами 15, над Рижским заливом в начале ночи юго-западный ветер до 17 м/с. Температура воздуха 7..11°С.