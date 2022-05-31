В ночь на среду, 1 июня, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза. После полуночи осадки, начиная с юго-востока, прекратятся и погода повсеместно улучшится. Ветер южных направлений 6-12, на побережье порывами 15, над Рижским заливом в начале ночи юго-западный ветер до 17 м/с. Температура воздуха 7..11°С.
Июнь в Эстонии начнется с дождей и гроз
Июнь в Эстонии начнется с дождей и гроз
Днем небольшая и переменная облачность. Начиная с полудня, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Во второй половине дня возможна гроза. Ветер южный и юго-восточный 4-10, порывами до 14 м/с, во второй половине дня ослабеет. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 12°С.