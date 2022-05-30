Дождь, местами гроза: каким будет последний день весны?

Днем будет преимущественно облачно. Пройдет дождь, местами гроза. Ветер в материковой части повернет с восточного и юго-восточного к южному и юго-западному 6-11, порывы 15, на островах в первой половине дня ветер северной четверти, во второй половине повернет к юго-западному 5-10, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.