В ночь на вторник, 31 мая, будет облачно. Зона плотного дождя быстро сместится с юга Эстонии на север, местами не исключена гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный 4-10, к утру усилится на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..12°С.
Дождь, местами гроза: каким будет последний день весны?
Дождь, местами гроза: каким будет последний день весны?
Днем будет преимущественно облачно. Пройдет дождь, местами гроза. Ветер в материковой части повернет с восточного и юго-восточного к южному и юго-западному 6-11, порывы 15, на островах в первой половине дня ветер северной четверти, во второй половине повернет к юго-западному 5-10, временами порывы до 15 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
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