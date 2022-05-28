В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Кое-где туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
Прогноз: нас ждет еще один дождливый день
Прогноз: нас ждет еще один дождливый день
Днем в воскресенье, 29 мая, будет облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, вечером облачность и осадки поредеют. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.
На Чудском озеро днем ветер западных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,3-0,7 м. Во многих местах кратковременный дождь. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха 13..16°C.
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