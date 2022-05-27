В ночь на субботу в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
В субботу в Эстонии местами пройдут дожди, температура воздуха до 15°С
В субботу в Эстонии местами пройдут дожди, температура воздуха до 15°С
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, вечером облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и юго-западный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..15°С.