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В субботу в Эстонии местами пройдут дожди, температура воздуха до 15°С

prognoz.ee
В субботу в Эстонии местами пройдут дожди, температура воздуха до 15°С
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Фото: Shutterstock

В ночь на субботу в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, вечером облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Ветер западный и юго-западный 4-9, порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

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