В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, к утру осадки станут сильнее. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, в районе Рижского залива порывы 13 м/с, утром немного усилится. Температура воздуха 5..10°С.
В пятницу в Эстонии ожидаются дожди, местами с грозой
В пятницу в Эстонии ожидаются дожди, местами с грозой
Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер западный и юго-западный 5-11, порывы 15 м/с, на северо-востоке ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.