В пятницу в Эстонии ожидаются дожди, местами с грозой

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, к утру осадки станут сильнее. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, в районе Рижского залива порывы 13 м/с, утром немного усилится. Температура воздуха 5..10°С.