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В пятницу в Эстонии ожидаются дожди, местами с грозой

prognoz.ee
В пятницу в Эстонии ожидаются дожди, местами с грозой
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Гроза.
Гроза. Фото: Arvo Meeks

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, к утру осадки станут сильнее. Кое-где образуется туман. Ветер преимущественно западных направлений 2-8 м/с, в районе Рижского залива порывы 13 м/с, утром немного усилится. Температура воздуха 5..10°С.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, местами возможна гроза. Ветер западный и юго-западный 5-11, порывы 15 м/с, на северо-востоке ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

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