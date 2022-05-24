Завтра в Эстонии воздух прогреется до 23°С, местами ливневые дожди

В ночь на среду в Эстонии будет ясно и малооблачно, без осадков. Утром на островах облачность уплотнится, и местами пройдет кратковременный дождь. В начале ночи ветер переменных направлений, после полуночи юго-восточный и южный 2-7, на островахх 4-10 м/с. Температура воздуха 6..12°С.