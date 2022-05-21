На следующей неделе в Эстонию придет тепло

В ночь на понедельник малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла, на почве местами упадет до нуля. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с, на востоке страны и северном побережье северо-западный и западный, 5-11 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье 8-12 градусов тепла.

В ночь на вторник ясно. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на почве местами околонулевая. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 16-21, на открытом для ветра побережье 11-15 градусов тепла.