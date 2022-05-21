По данным службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели ожидается солнечная погода, максимальная температура воздуха местами будет достигать 21 градуса тепла.
На следующей неделе в Эстонию придет тепло
В ночь на понедельник малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла, на почве местами упадет до нуля. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с, на востоке страны и северном побережье северо-западный и западный, 5-11 м/с. Температура воздуха 13-18, на побережье 8-12 градусов тепла.
В ночь на вторник ясно. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на почве местами околонулевая. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 16-21, на открытом для ветра побережье 11-15 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Утром на западных островах облачность уплотнится, пройдут небольшие дожди. Ветер слабый, переменных направлений, утром юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха 5-11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, на побережье Финского залива восточных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха на западе страны 13-17, на востоке 17-21, на открытом ветру побережье 9-12 градусов тепла.