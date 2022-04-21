С субботы синоптики обещают дожди

В ночь на субботу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/с. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на юге материковой части страны до +7, днем 8-13, на открытом ветру побережье около 5 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачность уплотнится, начиная с южных уездов пойдут дожди. Ветер северо-восточный, 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди. Ветер северо-восточный и северный, 6-12 м/с, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 4-10 градусов тепла.