В ночь на вторник в Эстонии ожидается ясная погода. Возможна небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье местами 0°C.
Во вторник в Эстонии будет относительно тепло, но дождливо
Во вторник в Эстонии будет относительно тепло, но дождливо
Днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пойдет слабый дождь. Ветер западный и северо-западный 3-8, после обеда на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°C.