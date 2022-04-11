Пн, 11.04.2022
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Во вторник в Эстонии будет относительно тепло, но дождливо

prognoz.ee
Во вторник в Эстонии будет относительно тепло, но дождливо
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Весна.
Весна. Фото: Urmas Luik

В ночь на вторник в Эстонии ожидается ясная погода. Возможна небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье местами 0°C.

Днем небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пойдет слабый дождь. Ветер западный и северо-западный 3-8, после обеда на северном побережье порывы 11 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами 5°C.

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