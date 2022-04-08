В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. Пройдет мокрый снег, в начале ночи с дождем, под утро - также и со снегом.
Жителей Эстонии ждет ветреная и дождливая суббота
Жителей Эстонии ждет ветреная и дождливая суббота
Ветер преимущественно юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2...+2°C.
Днем переменная облачность. Местами пройдет мокрый снег, кое-где с дождем. К вечеру небо прояснится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывами до 18 м/с, вечером ослабеет.
Температура воздуха 2...8°C.