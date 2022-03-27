В понедельник синоптики обещают дождь и мокрый снег

Завтра (28.03) ночью облачно. Снег, метель, осадки перейдут в мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. К утру К утру зона осадков отступает к восточным уездам, а на западе Эстонии небо прояснится. Южный, юго-западный ветер усилится 5-12, на побережье порывы 15 м/с, к утру на островах и западном побережье ветер перейдет к западному. Температура воздуха -1..-6, в западной Эстонии 0..+4°С, после полуночи повысится также и на востоке страны выше 0°С.