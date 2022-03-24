Завтра (25.03) ночью переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами +2°C.
Завтра в Эстонии немного потеплеет
Завтра в Эстонии немного потеплеет
Завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами сохранится туман. Юго-западный ветер усилится 5-10, порывы 14, во второй половине дня в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье до 5°C.
На Чудском озере утром юго-западный, южный ветер 1-5 м/с, в течение дня юго-западный ветер усилится 5-9, порывы до 13 м/с. Без существенных осадков. Видимость в основном хорошая, утром кое-где возможен туман. Температура воздуха 4..7°C.
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