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Завтра в Эстонии немного потеплеет

prognoz.ee
Завтра в Эстонии немного потеплеет
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Весна.
Весна. Фото: Marianne Loorents / Postimees

Завтра (25.03) ночью переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами +2°C.

Завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами сохранится туман. Юго-западный ветер усилится 5-10, порывы 14, во второй половине дня в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье до 5°C.

На Чудском озере утром юго-западный, южный ветер 1-5 м/с, в течение дня юго-западный ветер усилится 5-9, порывы до 13 м/с. Без существенных осадков. Видимость в основном хорошая, утром кое-где возможен туман. Температура воздуха 4..7°C.

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