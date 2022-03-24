Завтра в Эстонии немного потеплеет

Завтра днем переменная облачность, без существенных осадков. Утром местами сохранится туман. Юго-западный ветер усилится 5-10, порывы 14, во второй половине дня в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха 8..13, на наветренном побережье до 5°C.