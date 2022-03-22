В ближайшие дни синоптики обещают на редкость переменчивую погоду

В ночь на четверг ожидается ясная малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 1-7 м/с, к утру усилится. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах и западном побережье до 3 градусов тепла, на юго-востоке Эстонии до 5 градусов мороза, днем 6-12 градусов тепла, на побережье до 3 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер слабый, переменных направлений. Днем переменная облачность, до полудня местами мокрый снег и дожди. Ветер преимущественно западный и юго-западный, 2-8, вечером юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, на островах и западном побережье до +2, днем 7-12, на побережье до 5 градусов тепла.