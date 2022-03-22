Среда будет ветреной и с осадками

Завтра (23.03) в начале ночи повсеместно ясная или малооблачная погода без осадков. Около полуночи, начиная с островов, облачность увеличится и утром местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье до +3°С.