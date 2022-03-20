На этой неделе синоптики обещают дожди и мокрый снег

В ночь на вторник ясная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье до 2 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер юго-западный и западный, 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье до 3 градусов тепла.

В ночь на среду начиная с островов облачность уплотнится. Утром на островах местами пройдут дожди и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах и западном побережье 1-3 градуса тепла. Днем переменная облачность. Зона дождей и мокрого снега пройдет с островов в материковую часть страны. Вечером начиная с севера страны осадки прекратятся, а облачность рассеется. Ветер западный и северо-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-6, на юго-востоке страны до 8 градусов тепла.