Завтра (14.03) ночью небольшая облачность, без осадков. Во многих местах туман. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -3…-9, на побережье с наветренной стороны около 0°С.
Завтра в Эстонии резко потеплеет
Завтра в Эстонии резко потеплеет
Завтра днем солнечно, до обеда во многих местах возможен туман. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°С, на побережье с наветренной стороны 2..3°С.
На Чудском озере ветер западной четверти 3-6 м/с. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 2..5°С.
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