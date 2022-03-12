В ночь на воскресенье в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Во многих местах туман. Ветер западной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -3…-9, на побережье островов местами до +2°С.
В воскресенье ожидается до восьми градусов тепла
В воскресенье ожидается до восьми градусов тепла
В воскресенье днем в Эстонии сохранится небольшая облачность, без осадков. До обеда местами сохранится туман. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха днем +2...+8°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер западной четверти 1-5 м/с. Без осадков. Местами образуется туман. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха ночью -3...-5°С.
В воскресенье днем в Причудье ветер западной четверти 1-5 м/с. Без осадков. До обеда местами сохранится туман. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха днем +3...+5°С.
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