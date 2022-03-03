В пятницу синоптики обещают спокойную и относительно теплую погоду
Завтра (04.03) ночью облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-5°С.
Завтра (04.03) ночью облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-5°С.
В первой половине дня в основном облачно, после полудня, начиная с северо-запада, постепенно прояснит. На востоке Эстонии местами возможен небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.
На Чудском озере северный, северо-западный ветер 5-10 м/с. Местами возможен небольшой снег. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 0..-1°C.