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  • Погода
  • В пятницу синоптики обещают спокойную и относительно теплую погоду

В пятницу синоптики обещают спокойную и относительно теплую погоду

Весна идет. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Завтра (04.03) ночью облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-5°С.

В первой половине дня в основном облачно, после полудня, начиная с северо-запада, постепенно прояснит. На востоке Эстонии местами возможен небольшой снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

На Чудском озере северный, северо-западный ветер 5-10 м/с. Местами возможен небольшой снег. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 0..-1°C.

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