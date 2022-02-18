Суббота в Эстонии будет снежной и ветреной

Осадки местами будут сильными, местами ожидается метель. Ветер повернет с юго-западного на юго-восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с, на островах и в районе Рижского залива усилится 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха -3..+1°С.

Днем облачно. Пройдет сильный снег, мокрый снег, на островах также и дождь, во второй половине дня на островах осадки прекратятся. Утром ветер южной четверти 3-9, в районе Рижского залива порывы 14 м/с, к середине дня ветер, начиная с островов, повернет к северо-западному и усилится порывами 15 м/с, на островах и западном побережье 10-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.