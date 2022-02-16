В ближайшие дни синоптики обещают метели

В ночь на пятницу облачно. Зона осадков постепенно пройдет на восток, пройдут метели, после полуночи осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье также северо-западный порывами до 20 м/с, к утру немного уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам снегопады, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер западный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на субботу облачность уплотнится. После полуночи на островах пойдет мокрый снег, который распространится дальше в материковую часть страны и перейдет в снег, местами метели. Ветер южных направлений, 5-10, после полуночи поднимется юго-восточный порывами до 15 м/с, на островах 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах до 1 градуса тепла. Днем облачно. Пройдут снег и мокрый снег, в первой половине дня также метели, во второй половине дня местами также дожди. Вечером облачность и осадки рассеются. Ветер южных направлений, 3-8, порывами до 12 м/с, на северном побережье поднимется северо-восточный и северный, на островах во второй половине дня северо-западный, 8-13, порывами до 18 м/с. Вечером по всей стране поднимется северо-западный ветер. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.