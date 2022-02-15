Завтра в Эстонии будет ветрено и сыро
В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+3°С.
В ночь на среду в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0...+3°С.
Днем облачно. Пройдет дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11, на островах западной Эстонии и побережье порывы 15-18 м/с, после обеда, начиная с запада, ветер постепенно развернется к юго-западному направлению и ослабеет. Температура воздуха +1...+4°С.