В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег и дожди

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 6-11, на островах и побережье 15-18 м/с, после полудня, начиная с запада страны, понемногу сменит направление на юго-западное и ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, днем 1-4 градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, а утром и снег. Опасность гололедицы. Ветер южных направлений, 3-9 м/с. Днем ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, гололедица, вечером местами метель. Ветер восточных направлений, 4-10, к вечеру на материке направление на северо-западное, а на островах на северо-восточное и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 2 градусов мороза, днем от нуля до 2 градусов тепла.