В ближайшие дни синоптики обещают мокрый снег и дожди
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются как небольшие минусовые, так и небольшие плюсовые температуры.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются как небольшие минусовые, так и небольшие плюсовые температуры.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Днем ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 6-11, на островах и побережье 15-18 м/с, после полудня, начиная с запада страны, понемногу сменит направление на юго-западное и ослабеет. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, днем 1-4 градуса тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, а утром и снег. Опасность гололедицы. Ветер южных направлений, 3-9 м/с. Днем ожидается облачная погода, мокрый снег и дожди, гололедица, вечером местами метель. Ветер восточных направлений, 4-10, к вечеру на материке направление на северо-западное, а на островах на северо-восточное и усилится порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 2 градусов мороза, днем от нуля до 2 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами метель. Ветер северо-восточный и западный, 5-12, после полуночи северо-западный, 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и метель. Ветер северо-западный и западный, 6-12, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.