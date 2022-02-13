Сильный ветер, дожди и снег: что нас ждет в ближайшие дни?
По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится мягкая зимняя погода с температурой воздуха местами до 5 градусов тепла.
По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится мягкая зимняя погода с температурой воздуха местами до 5 градусов тепла.
В ночь на понедельник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, на материке снег. Ветер юго-западный, 6-11, порывами 15, на островах и побережье около полуночи до 13, порывами до 20 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, на севере страны по регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный, 5-11, в Западной Эстонии и на побережье порывами 14, на островах 8- 13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 3 градусов тепла, в Юго-Восточной Эстонии до 2 градусов мороза, днем 1-3, на островах до 5 градусов тепла.
В ночь на вторник на севере страны ожидается облачная с прояснениями погода, на побережье мокрый снег и дожди, на юге переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами 14, на островах и побережье 13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от нуля до 4 градуса тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, по многим регионам небольшие дожди, около полуночи на юге страны мокрый снег, на материке снег. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на побережье порывами 17 м/с. Днем ожидается облачная с отдельными прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный, 5-11, на островах и побережье 7-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 2 градусов тепла, днем 1-4 градуса тепла.