Фото ⟩ Дороги превратились в каток

Рано утром дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе влажное от реагентов или влажное. На второстепенных дорогах образовалась ледяная корка и стало очень скользко.

По прогнозу погоды днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха и у дорожного покрытия утром чуть ниже нуля, днем будет плюсовой.

Утром очень велика опасность гололедицы, особенно на мостах и виадуках, в перелесках, на перекрестках полос снижения и повышения скоростей у крупных магистралей, близ автобусных остановок, на железнодорожных переездах.