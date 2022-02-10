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Фото ⟩ Дороги превратились в каток

Пешеходная дорожка в Тарту 10 февраля. ФОТО: Liisa Salekešina

Транспортный департамент предупреждает, что в четверг на дорогах местами очень скользко.

Рано утром дорожное покрытие общегосударственных и основных шоссе влажное от реагентов или влажное. На второстепенных дорогах образовалась ледяная корка и стало очень скользко.

По прогнозу погоды днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха и у дорожного покрытия утром чуть ниже нуля, днем будет плюсовой.

Утром очень велика опасность гололедицы, особенно на мостах и виадуках, в перелесках, на перекрестках полос снижения и повышения скоростей у крупных магистралей, близ автобусных остановок, на железнодорожных переездах.

Вечером шел дождь, а ночью ударил мороз, поэтому утром дороги стали очень скользкими. ФОТО: Liisa Salekešina

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