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Синоптики прогнозируют на субботу осадки и гололед

Зима в Эстонии. ФОТО: Marianne Loorents

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно. Снег и метель, на островах и западном побережье также мокрый снег и дождь, опасность гололеда.

Ветер южный, юго-восточный 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы до 21 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии -4..-10, на западе -3..+2°С.

Днем в основном облачно. На востоке снег, кое-где метель, на западе Эстонии в основном мокрый снег, опасность гололеда, вечером осадки прекратятся. Ветер перейдет к юго-западному, западному 5-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии 0..-6, на западе 0..+2°С.

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