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В пятницу метель будет сопровождаться сильным ветром

Крохаль и детеныш лебедя. ФОТО: Dmitri Kotjuh

В ночь на пятницу в Эстонии будет облачно. Снег и мокрый снег, в прибрежных районах метель, на западе и юге Эстонии также дождь. Опасность гололеда!

Южный ветер перейдет к северо-восточному, северному 2-7 м/с, после полуночи усилится на островах и северном побережье 8-13, порывами 15, утром до 18 м/с. Температура воздуха -1..+2°С, утром на севере Эстонии понизится.

Днем тоже облачно. Временами снег, на островах в первой половине дня также мокрый снег, метель. Вечером осадки поредеют. Ветер северный, северо-западный 6-13, порывами 15, на островах и побережье до 20 м/с.

Температура воздуха -3..+1°С.

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