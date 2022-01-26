Синоптики прогнозируют на четверг осадки и гололед

Опасность гололеда! Ветер южный, юго-западный, на островах кратковременно также западный и северо-западный 3-9, до полуночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+3°C, в центральной и восточной Эстонии -2..-6, после полуночи повысится.

В первой половине дня облачно с прояснениями. На востоке Эстонии местами снег, на островах возможен небольшой дождь. Около полудня облачность уплотнится. Осадки в виде мокрого снега и дождя распространятся с островов на материк и вечером усилятся, в восточных уездах пройдет снег, метель, на западе мокрый снег, на островах также и дождь. Опасность гололеда! Ветер южный и юго-западный 5-10, во второй половине дня на островах и западном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.