Наступившая неделя будет на редкость снежной

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер до полуночи северо-западный и северный, 5-10 м/с, после полуночи западных направлений, 1-7 м/сек. Днем облачность уплотнится, около полудня на островах снег, осадки постепенно распространятся на материковую часть страны. Местами метель. На островах осадки понемногу перейдут в мокрый снег и дожди, на дорогах опасность гололедицы. Ветер утром западных направлений, 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 6-12, местами 15 градусов мороза, на островах и западном побережье до 5 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 3 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, снег, на западе страны также мокрый снег и дожди, местами метель. Ветер около полночи южный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи начиная с островов сменит направление на юго-западное и западное и ослабеет до 2-8 м/с. Опасность гололедицы. Днем облачно, на островах до полудня облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег смещаются по материку на восток, на островах по второй половине дня местами мокрый снег и дожди, вечером на континентальной части страны осадки перейдут в снег. Ветер юго-западный, 2-8, на побережье Вирумаа до полудня южный и юго-восточный, порывами 12 м/с, после полудня начиная с островов сменит направление на южное и юго-восточное. Температура воздуха ночью на востоке страны и в Центральной Эстонии 2-6 градусов мороза, на западе от -1 до 3 градусов тепла, к утру станет теплее; днем от -1 до 3 градусов мороза, к вечеру станет холоднее.