На основных шоссе и второстепенных дорогах царит гололедица

В воскресенье во второй половине дня из-за небольших дождей на западе страны дорожное покрытие основных шоссе мокрое из-за смеси реагентов, а из-за низких температур у дорожного покрытия на трассах сохраняется гололедица. В других регионах страны между колеями могут быть небольшие снежные переметы.