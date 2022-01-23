На основных шоссе и второстепенных дорогах царит гололедица
По данным Центра организации дорожного движения Транспортного департамента, и на основных шоссе, и на второстепенных дорогах царит гололедица.
По данным Центра организации дорожного движения Транспортного департамента, и на основных шоссе, и на второстепенных дорогах царит гололедица.
В воскресенье во второй половине дня из-за небольших дождей на западе страны дорожное покрытие основных шоссе мокрое из-за смеси реагентов, а из-за низких температур у дорожного покрытия на трассах сохраняется гололедица. В других регионах страны между колеями могут быть небольшие снежные переметы.
По прогнозу погоды, в воскресенье вечером ожидается преимущественно облачная погода, на материке местами возможен снег, небольшая метель, на западе страны местами туман. Температура воздуха на западе страны от -1 до +3, в Центральной и Восточной Эстонии 1-4 градусов мороза. На дорогах гололедица.