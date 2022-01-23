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На основных шоссе и второстепенных дорогах царит гололедица

Скользкая дорога. Иллюстративное фото. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

По данным Центра организации дорожного движения Транспортного департамента, и на основных шоссе, и на второстепенных дорогах царит гололедица.

В воскресенье во второй половине дня из-за небольших дождей на западе страны дорожное покрытие основных шоссе мокрое из-за смеси реагентов, а из-за низких температур у дорожного покрытия на трассах сохраняется гололедица. В других регионах страны между колеями могут быть небольшие снежные переметы.

По прогнозу погоды, в воскресенье вечером ожидается преимущественно облачная погода, на материке местами возможен снег, небольшая метель, на западе страны местами туман. Температура воздуха на западе страны от -1 до +3, в Центральной и Восточной Эстонии 1-4 градусов мороза. На дорогах гололедица.

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