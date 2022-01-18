Завтра в Эстонии будет ветрено и дождливо

Юго-западный, западный ветер 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха на материковой части 0..-6, на островах и западном побережье 0..+2°С, после полуночи повысится.

Днем в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Юго-западный, западный ветер 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии повысится до +3..+5, на востоке до 0..+2°С.