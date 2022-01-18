Вт, 18.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • Завтра в Эстонии будет ветрено и дождливо
1

Завтра в Эстонии будет ветрено и дождливо

Детеныш лебедя. ФОТО: Dmitri Kotjuh

В ночь на среду, 19 января, в Эстонии ожидается облачность с прояснениями. Местами снег или мокрый снег, опасность гололеда.

Юго-западный, западный ветер 4-10, на островах и побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха на материковой части 0..-6, на островах и западном побережье 0..+2°С, после полуночи повысится.

Днем в основном облачно. Местами возможен небольшой дождь и мокрый снег. Юго-западный, западный ветер 5-12, на побережье порывы 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии повысится до +3..+5, на востоке до 0..+2°С.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back