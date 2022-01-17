В ближайшие дни в Эстонии будет свирепствовать штормовой ветер

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, мокрый снег, опасность гололедицы. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье порывами 14 м/с. Днем ожидается преимущественно облачная погода, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха ночью на материке от нуля до 6 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 2 градусов тепла, после полуночи потеплеет, днем на западе страны 3-5 градусов тепла, на востоке от нуля до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, утром в Юго-Восточной Эстонии возможен снег. Ветер юго-западный и южный, 5-12, порывами 15, на островах и побережье до 20 м/с, утром сменит направление на северо-западное. Днем облачно, временами снег и мокрый снег, местами метель. Интенсивнее всего осадки будут утром, а затем к вечеру. Ветер понемногу сменит направление на западное и усилится до 8-14, порывами 20, вечером на островах и западном побережье до 25 м/с. Температура воздуха около полночи 1-4 градуса тепла, около полуночи понизится до 1 градуса мороза, дороги станут скользкими; днем от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, к вечеру похолодает до нуля, на дорогах опасность гололедицы.