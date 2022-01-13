В ближайшие дни синоптики обещают резкие колебания температуры

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи на западе страны местами возможны слабые снегопады и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 21 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-2 градуса тепла. На дорогах гололедица. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5-11, порывами до 14, на островах и побережье до 18 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 0-2 градуса мороза, на островах и западном побережье 0-2 градуса тепла, во второй половине дня по всей стране похолодает. На дорогах возможна гололедица.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 3-8 м/сек, утром на островах и побережье поднимется юго-западный до 10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха на островах и западном побережье от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, вдали от побережья 5-11 градусов мороза. Днем облачность уплотнится. На островах пойдут мокрый снег и дождь, осадки распространятся по материковой части страны, вырастет риск гололедицы, вдали от побережья также снегопады и метели. Ветер юго-западный и южный, 5-11, порывами до 13, на островах и побережье до 17 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла, на востоке страны до 2 градусов мороза.