В субботу в Эстонии похолодает

Слабый ветер переменных направлений. На западных островах преимущественно юго-восточный ветер 2-8, порывы до 13 м/с. Температура воздуха -10..-15, местами до -20, на островах и западном побережье -2..-8°С, после полуночи, начиная с юго-запада, постепенно повысится.

Днем в основном облачно. Снег распространится по всей Эстонии, на островах с примесью мокрого снега и дождя. Местами метель. Ветер южных направлений 3-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..-8, в первой половине дня на северо-востоке до -12, на западных островах повысится до +1°С.