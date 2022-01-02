Похолодание и оттепель: какая погода будет в ближайшие дни

В ночь на вторник ожидается облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, на востоке страны снег. Опасность гололедицы. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, утром на Хийумаа и Сааремаа юго-западный, порывами до 14 м/с. Днем до полудня облачная погода, дожди и мокрый снег, на востоке страны снег. Опасность гололедицы. Около полудня начиная с запада страны станет проясняться, осадки понемногу прекратятся. Ветер повсеместно сменит направление на юго-западное, 4-10, на Хийумаа и Сааремаа до полудня порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью на востоке страны от -5 до +1, на западе от нуля до 4 градусов тепла, днем от -1 до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями, после полуночи облачная погода, снег к утру распространится с Южной на Северную Эстонию, на островах и в южной части материка ожидается также и мокрый снег. Местами гололедица. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, к утру на юге страны сменит направление на северное. Днем ожидается облачная погода кратковременными прояснениями в Западной и Южной Эстонии. По многим регионам снег, на островах и юге страны мокрый снег. Местами опасность гололедицы. Ветер переменных направлений, 1-7, вечером у Рижского залива сменит направление на южное, 5-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на побережье островов, а утром и в южных регионах материковой части страны до 1 градуса тепла, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.