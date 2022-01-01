Внимание, водители ⟩ На дорогах очень скользко

Утром дороги на материке в снегу, на островах дорожное покрытие мокрое. По регионам идет снег, метель, сильнее всего осадки в Южной Эстонии. Ветер сильный, местами поземка. Дороги очень скользкие, видимость ограничивают туман и интенсивные осадки.

По прогнозу, днем осадки будут смещаться в юго-восточном направлении. Начиная с северо-запада вероятность осадков будет уменьшаться, а небо проясняться. В течение дня температуры повсеместно опустятся ниже нуля. Ветер к вечеру ослабеет. Дорожная обстановка по-зимнему суровая, на крупных шоссе местами гололедица.