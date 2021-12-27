Вторник будет прохладным, преимущественно без осадков
Ночью в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер повернет на южный 1-6, на островах усилится до 8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха -4..-10, в северо-восточной части Эстонии -8..-12, местами до -17, на островах и западном побережье 0..-3°C.
Днем (28.12) облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Южный, юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывы 14, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -2..-8°C.