Ночью в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер повернет на южный 1-6, на островах усилится до 8, порывы до 12 м/с. Температура воздуха -4..-10, в северо-восточной части Эстонии -8..-12, местами до -17, на островах и западном побережье 0..-3°C.