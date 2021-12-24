В субботу ожидается до 15 градусов мороза

В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, на островах и в Северной Эстонии местами снег, на побережье метель. Ветер северно-западный и западный, 3-9, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 7-13, местами до 15, на островах 3-7 градусов мороза.

Днем ожидается переменная облачность. В Западной и Северной Эстонии временами снег, по другим регионам вероятность осадков меньше. Во второй половине дня облачность распространится шире, на побережье метель. Ветер юго-западный и западный, 4-10, на островах и побережье северо-западный, 7-12, порывами 15, вечером на островах до 18 м/с. Температура воздуха 5-10, на островах и побережье 2-4 градуса мороза.